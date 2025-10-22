Николаев считает ошибочным пенальти «Ахмата» в игре с «Динамо»: «Удивление, что человек из ВАР‑центра позвал судью. Никто не прихватывал, тут даже не задержка»
Алексей Николаев считает ошибочным назначение пенальти в пользу «Ахмата».
На 33‑й минуте матча РПЛ «Динамо» – «Ахмат» (2:2) защитник грозненцев Максим Сидоров упал в штрафной хозяев после контакта с Бителло. После просмотра видеоповтора арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый, который не реализовал Лечи Садулаев.
«Это не пенальти. Было удивление, что человек, который сидел в ВАР‑центре, позвал главного судью. Тут никто не прихватывал. Ну, почувствовал руку, тут даже не задержка», — сказал бывший арбитр ФИФА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
