Валерий Карпин: «Крылья» ничего не создали до 85-й минуты во 2-м тайме, то есть «Динамо» 40 минут больше владело мячом и создавало. Потом мы начали терять мяч на ровном месте»
Матч FONBET Кубка России завершился поражением московского клуба по пенальти – 4:5.
– Как оцените игру команды? В первом тайме, кроме углового на первых минутах, ничего не дали создать сопернику.
– Во втором тайме соперник тоже ничего не создал до 85-й минуты. То есть 40 минут мы больше владели мячом и создавали больше. Потом начали терять мяч на ровном месте и получать быстрые контратаки и угловые, так что это давление было оттуда, больше ничего не было.
– Состав во втором тайме был боевой, то есть вы хотели решить исход матча в основное время?
– Естественно, планировали решить все раньше. У нас были запланированные замены и те, которые мы сделали по ходу матча, не думая о серии пенальти. Вышли Бителло, Фомин, Макаров, Сергеев – конечно, мы хотели играть и выигрывать за 90 минут. Плюс посмотрели еще раз на молодежь.
– Как оцените первую игру в стартовом составе Антона Миранчука?
– Для первого выхода в старте он отыграл свои 60 минут достойно, – сказал главный тренер «Динамо».