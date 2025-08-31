Дзюбе до крови рассекли голову бутсой в матче с «Балтикой». Форварду «Акрона» наложили повязку

Артему Дзюбе до крови рассекли голову в матче с «Балтикой».

Дзюба получил повреждение на 5-й минуте в результате борьбы с защитником «Балтики» Кевином Андраде , тот бутсой попал по голове форварду. Арбитр Ян Бобровский показал Андраде желтую карточку. Дзюбе оказали медицинскую помощь и перебинтовали голову. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.