Дзюбе до крови рассекли голову бутсой в матче с «Балтикой». Форварду «Акрона» наложили повязку
Артему Дзюбе до крови рассекли голову в матче с «Балтикой».
Дзюба получил повреждение на 5-й минуте в результате борьбы с защитником «Балтики» Кевином Андраде, тот бутсой попал по голове форварду. Арбитр Ян Бобровский показал Андраде желтую карточку.
Дзюбе оказали медицинскую помощь и перебинтовали голову.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
