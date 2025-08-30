Станкович о результатах «Спартака»: «С «Акроном» и «Зенитом» все могло быть по‑другому, и сейчас бы мы имели 15 очков. Но мы не ищем оправданий и идем вперед»

Деян Станкович высказался о турнирном положении «Спартака».

В 7-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Сочи » со счетом 2:1. В данный момент московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

– У вас не получился старт сезона. Как смогли переломить тенденцию? В чем ваша заслуга?

– Главная идея в том, что у нас сильная команда. А сезон длинный, в ходе которого могут быть неправильные решения и моменты, над которыми надо работать. С «Акроном» (1:1) и с «Зенитом» (2:2) все могло быть по‑другому, и сейчас бы мы имели 15 очков. Но мы не ищем оправданий и идем вперед. Я доволен тем, что команда продолжает работать и не сдается. Мы должны быть едиными.

– Как скоро вернутся Мартинс и Маркиньос? Поедет ли Мартинс в сборную?

– По Мартинсу у нас есть решение медицинского и тренерского штаба, что он не может ехать в сборную из‑за травмы. У Маркиньоса травма не самая серьезная, но неприятная. Она требует времени и внимания на лечение. Надеюсь, что после перерыва что‑то поменяется, – сказал главный тренер «Спартака ».