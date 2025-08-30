Экс-хавбек ЦСКА Бистрович переходит в «Акрон». Контракт – до 2028-го (Иван Карпов)
Кристиян Бистрович переходит в «Акрон».
27-летний полузащитник подпишет контракт с тольяттинским клубом до 2028 года, договоренность достигнута, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Хорват прилетит в Самару на медосмотр на следующих выходных.
Этим летом Бистрович покинул ЦСКА, за который выступал с 2018 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
