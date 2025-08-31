Варди подпишет контракт с «Кремонезе» по схеме «1+1». Экс-форвард «Лестера» сегодня прибудет в Италию
Джейми Варди скоро станет игроком «Кремонезе».
38-летний форвард покинул «Лестер» по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта.
Ранее сообщалось, что англичанин дал согласие присоединится к итальянцам на правах свободного агента.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, контракт игрока будет рассчитан до июня 2026 года с опцией продления на один сезон при условии сохранения клуба в Серии А.
Соглашение уже заключено, и сегодня вечером Варди должен отправиться в Италию, чтобы перейти в новую команду.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
