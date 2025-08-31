Варди подпишет контракт с «Кремонезе» по схеме «1+1». Экс-форвард «Лестера» сегодня прибудет в Италию

Джейми Варди скоро станет игроком «Кремонезе».

38-летний форвард покинул «Лестер » по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта.

Ранее сообщалось , что англичанин дал согласие присоединится к итальянцам на правах свободного агента.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , контракт игрока будет рассчитан до июня 2026 года с опцией продления на один сезон при условии сохранения клуба в Серии А.

Соглашение уже заключено, и сегодня вечером Варди должен отправиться в Италию, чтобы перейти в новую команду.