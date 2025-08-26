Варди интересен «Кремонезе». Стороны провели переговоры, 38-летний форвард рассматривает варианты в Серии А (Джанлука Ди Марцио)
Джейми Варди интересен «Кремонезе».
Стороны провели предварительные переговоры, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
38-летний экс-форвард «Лестера», являющийся свободным агентом, рассматривает варианты в Серии А. Им интересуются несколько итальянских команд.
В прошлом сезоне АПЛ англичанин забил 9 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
