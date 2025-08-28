Варди согласился перейти в «Кремонезе». Стороны обсуждают последние детали соглашения

Джейми Варди близок к переходу в «Кремонезе».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, стороны доводят до конца последние детали соглашения.

Переговоры между итальянским клубом и 38-летним форвардом находятся на завершающей стадии. Варди уже дал согласие на переход.

Англичанин присоединится к «Кремонезе » на правах свободного агента. Варди покинул «Лестер » по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта.