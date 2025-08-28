Варди согласился перейти в «Кремонезе». Стороны обсуждают последние детали соглашения
Джейми Варди близок к переходу в «Кремонезе».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, стороны доводят до конца последние детали соглашения.
Переговоры между итальянским клубом и 38-летним форвардом находятся на завершающей стадии. Варди уже дал согласие на переход.
Англичанин присоединится к «Кремонезе» на правах свободного агента. Варди покинул «Лестер» по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта.
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости