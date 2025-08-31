Мареска о травмах «Челси»: «Это не случайно, дело в количестве матчей. Будут проблемы после прошлого сезона – Палмер, Колуилл и Кайседо играли больше всех. «Сити» потерял Родри так же»
Главный тренер «синих» признал, что длинный предыдущий сезон, учитывая победу в финале клубного чемпионате мира, сказывается на состоянии футболистов.
«Я не думаю, что это случайно. Три наших игрока провели больше всего минут в прошлом сезоне – это Ливай [Колуилл], Коул [Палмер] и Мойсес [Кайседо].
Ливай получил травму, Коул тоже, а Мойсес впервые тренировался только после матча с «Вест Хэмом» (5:1). Вот так обстоят дела в этом сезоне.
Это не случайно, дело в количестве игр. Посмотрите на «Манчестер Сити» в прошлом году, они потеряли Родри после двух или трех матчей. Он сыграл больше всего минут за них.
В этом сезоне у нас наверняка будут проблемы из-за прошлого сезона. Но вопрос в том, как мы можем адаптироваться и помочь игрокам восстановиться», – сказал главный тренер «Челси» перед матчем с «Фулхэмом» (2:0).