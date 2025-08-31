  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о травмах «Челси»: «Это не случайно, дело в количестве матчей. Будут проблемы после прошлого сезона – Палмер, Колуилл и Кайседо играли больше всех. «Сити» потерял Родри так же»
9

Мареска о травмах «Челси»: «Это не случайно, дело в количестве матчей. Будут проблемы после прошлого сезона – Палмер, Колуилл и Кайседо играли больше всех. «Сити» потерял Родри так же»

Энцо Мареска уверен, что количество игр сказывается на травмах игроков «Челси».

Главный тренер «синих» признал, что длинный предыдущий сезон, учитывая победу в финале клубного чемпионате мира, сказывается на состоянии футболистов.

«Я не думаю, что это случайно. Три наших игрока провели больше всего минут в прошлом сезоне – это Ливай [Колуилл], Коул [Палмер] и Мойсес [Кайседо].

Ливай получил травму, Коул тоже, а Мойсес впервые тренировался только после матча с «Вест Хэмом» (5:1). Вот так обстоят дела в этом сезоне.

Это не случайно, дело в количестве игр. Посмотрите на «Манчестер Сити» в прошлом году, они потеряли Родри после двух или трех матчей. Он сыграл больше всего минут за них.

В этом сезоне у нас наверняка будут проблемы из-за прошлого сезона. Но вопрос в том, как мы можем адаптироваться и помочь игрокам восстановиться», – сказал главный тренер «Челси» перед матчем с «Фулхэмом» (2:0).

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?12503 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
календарь
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛивай Колуилл
logoЭнцо Мареска
logoРодри
logoМойсес Кайседо
logoМанчестер Сити
logoКоул Палмер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава АПЛ недоволен организацией КЧМ: «С лигами и игроками вообще не консультировались насчет сроков проведения и календаря»
315 августа, 07:42
Глава АПЛ о КЧМ и календаре: «Необходимо серьезно обсудить количество игр. Я хочу, чтобы футболистам не приходилось выбирать между АПЛ и отдыхом перед другими матчами»
114 августа, 09:08
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
2223 мая, 11:26
Мареска о календаре: «Матчей слишком много, но что-то сделать с этим могут только сами игроки. Некоторые пытались высказать свою позицию, это хорошая отправная точка»
220 сентября 2024, 14:11
Главные новости
Жаркая ничья ЦСКА и «Краснодара», Кордоба грозится уйти из РПЛ после красной, «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», победа Пиастри, «Барса» потеряла очки, Рудковская против Тутберидзе и другие новости
4 минуты назад
Маскерано о потасовке после матча «Интер Майами» и «Сиэтла»: «Когда есть реакция, это означает, что была провокация. Никому не нравится подобное поведение»
219 минут назад
Кордобу удалили за «агрессивное поведение и удар сопернику ногой в руку». Такая запись внесена в протокол матча ЦСКА – «Краснодар» («СЭ»)
1653 минуты назад
Кин про «Арсенал»: «Футболисты выглядят немного как роботы в атаке. Сделайте что-то спонтанно. Сложно забить «Ливерпулю», полагаясь только на стандарты»
2сегодня, 03:07
Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» на фоне 0:3 в финале Кубка лиг. Между игроками «Интер Майами» и «Саундерс» возникла стычка после матча
40сегодня, 02:42Фото
«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» – это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения
9сегодня, 02:30
«Интер Майами» Месси проиграл «Сиэтлу» (0:3) в финале Кубка Лиг
46сегодня, 02:09
«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 2 матча подряд с общим счетом 2:9. Команда идет 16-й в первой лиге Турции
12сегодня, 01:30
Фомин о 9-м месте «Динамо»: «Хотел бы извиниться за отрезок – огорчены результатами и игрой. Мы все вместе должны выбраться из этой ситуации»
10сегодня, 00:42
Исак переходит в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов – клубы договорились. Это рекордный для трансфер для Англии
82сегодня, 00:30
Ко всем новостям
Последние новости
Эми Мартинес хочет перейти в «МЮ» – вратарь сообщил «Вилле» об этом. Клуб и голкипер согласовали контракт
339 минут назад
Радимов про РПЛ: «Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Неужели нельзя это исправить?»
5сегодня, 02:54
Киву о поражении от «Удинезе»: «Интеру» нужно стараться играть красиво, но быть готовым действительно некрасиво. Не смогли подобрать правильную тактику для создания моментов»
1сегодня, 01:55
Актюркоглу завершает переход в «Фенербахче» из «Бенфики». Игравший за «Галатасарай» вингер заявил, что «присоединился к самому большому и уважаемому клубу Турции»
2сегодня, 01:45
«Астон Вилла» может подписать Санчо. Клуб изучает возможность перехода вингера «МЮ»
1сегодня, 01:15
Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»
сегодня, 00:54
Дуглас Соарес: «Шафеев ошибся, Кордоба не коснулся Мойзеса. И я не понял, за что он мне желтую дал. Но в целом судья провел хорошую игру»
18вчера, 22:05
«Барса» выиграла один из пяти последних выездных матчей с «Райо»
10вчера, 21:49
«Челси» возвращает Гиу из аренды в «Сандерленде», куда отдал его в начале августа
13вчера, 21:41
«Ман Сити» и «Фенербахче» договорились о трансфере Эдерсона (Ягыз Сабунджуоглу)
8вчера, 21:32