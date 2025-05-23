Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»

Энцо Мареска высказался о перегруженном футбольном календаре.

О количестве матчей

«Для меня это ненормально, неправильно. Я понимаю, что люди думают, что они зарабатывают много денег, но дело не в деньгах, а в защите игроков».

О том, беспокоится ли он об усталости игроков перед следующим сезоном

«Я не думаю о следующем сезоне, я думаю о следующих двух матчах. Но, конечно, есть вероятность, что наши игроки могут получить травму или устать из-за количества матчей, и тогда мы посмотрим, как нам нужно поступить».

Об отсутствии заботы об игроках

«Никого не волнует благополучие игроков. Если они устанут, то они не будут играть. Как с этим справиться? Вот так просто.

Но я не думаю, что игрокам уделяется много внимания. Ненормально то, сколько матчей они играют», – заявил главный тренер «Челси ».