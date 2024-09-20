Мареска о календаре: «Матчей слишком много, но что-то сделать с этим могут только сами игроки. Некоторые пытались высказать свою позицию, это хорошая отправная точка, думаю»

Энцо Мареска высказался об увеличении количества матчей.

Ранее игроки АПЛ , в частности Родри из «Манчестер Сити» и Алиссон из «Ливерпуля», высказали недовольство из-за перегруженного календаря. Упоминалось, что по этой причине игроки могут устроить забастовку.

«Что касается игр, их слишком много. Я не думаю, что мы защищаем игроков. Но единственные, кто может что-то сделать, – это они сами. Потому что мы можем высказывать свое мнение, а для меня такое количество матчей выглядит совершенно неправильно, но единственные, кто может что-то сделать, это игроки, а мы можем им помочь. По-моему, на прошлой неделе некоторые из них пытались объяснить и высказать свою позицию, и я думаю, что это хорошая отправная точка», – заявил главный тренер «Челси ».

Несмотря на это, специалист не ожидает, что кто-либо из его игроков попросит исключить его из заявки на матч, если почувствует, что играет слишком много.

«Этого не произойдет. Они очень молоды, они тренируются и работают, они мечтали стать футболистами, поэтому не скажут: «Я не хочу играть». Может случиться что-то другое, но все игроки хотят участвовать в матчах», – добавил Мареска .

Родри о календаре: «Я сыграл около 70 матчей в прошлом году, отдавая ради победы все. Об игроках нужно заботиться, не знаю, как справятся молодые ребята вроде Ямаля»

Алиссон о расширении ЛЧ: «Никто не спрашивает игроков, что они думают о числе матчей. Но все устали. Нужно, чтобы нас выслушали»