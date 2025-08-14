Глава АПЛ о КЧМ и календаре: «Необходимо серьезно обсудить количество матчей. Я хочу, чтобы игрокам не приходилось выбирать между игрой в АПЛ и отдыхом перед другими матчами»
Глава АПЛ высказался о влиянии клубного чемпионата мира на предстоящий сезон.
Чемпионат мира среди клубов проходил этим летом в США. Из клубов Премьер-лиги в нем принимали участие «Манчестер Сити» и «Челси», одержавший победу в финале.
«Нам необходимо внимательно изучить последствия. Мы не знаем, каковы они будут для двух команд, участвовавших в клубном чемпионате мира.
Премьер-лига остается неизменной с 1994 года. Расширение произошло в европейском, а теперь и в международном футболе.
Необходимо провести серьезное обсуждение на высшем уровне относительно того, сколько матчей должны сыграть футболисты.
Я хочу, чтобы нашим игрокам никогда не приходилось выбирать между игрой в Премьер-лиге в субботу и отдыхом перед другими предстоящими матчами», – сказал руководитель АПЛ Ричард Мастерс.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5064 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости