Глава АПЛ о КЧМ и календаре: «Необходимо серьезно обсудить количество матчей. Я хочу, чтобы игрокам не приходилось выбирать между игрой в АПЛ и отдыхом перед другими матчами»

Глава АПЛ высказался о влиянии клубного чемпионата мира на предстоящий сезон.

Чемпионат мира среди клубов проходил этим летом в США. Из клубов Премьер-лиги в нем принимали участие «Манчестер Сити » и «Челси », одержавший победу в финале.

«Нам необходимо внимательно изучить последствия. Мы не знаем, каковы они будут для двух команд, участвовавших в клубном чемпионате мира.

Премьер-лига остается неизменной с 1994 года. Расширение произошло в европейском, а теперь и в международном футболе.

Необходимо провести серьезное обсуждение на высшем уровне относительно того, сколько матчей должны сыграть футболисты.

Я хочу, чтобы нашим игрокам никогда не приходилось выбирать между игрой в Премьер-лиге в субботу и отдыхом перед другими предстоящими матчами», – сказал руководитель АПЛ Ричард Мастерс.