  • «Ньюкасл» устно предлагал 40+5 млн фунтов за Висса, но «Брентфорд» не ответил. «Пчелы» настаивают на 60+ млн, так как не могут найти замену – это спровоцировало заявление форварда
«Ньюкасл» обращался с новым предложением по Висса к «Брентфорду» на этой неделе.

«Ньюкасл» обращался с новым предложением по Висса к «Брентфорду» на этой неделе.

Ранее сообщалось, что «сорокам» было отказано в трансфере 28-летнего форварда за 35 млн фунтов и 5 млн в качестве бонусов.

Сегодня Йоан Висса опубликовал заявление, заявив, что намерен покинуть «Брентфорд» этим летом. По его словам, клуб не сдержал обещание отпустить его.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Ньюкасл» сделал улучшенное устное предложение по игроку на 40+5 млн фунтов в начале этой недели, но «пчелы» отложили ответ, поскольку искали еще одного нападающего.

Заявление Висса основано на понимании, что сейчас клуб настаивает на сумме более 60 млн фунтов из-за того, что не может найти нового форварда.

