«Ньюкасл» устно предлагал 40+5 млн фунтов за Висса, но «Брентфорд» не ответил. «Пчелы» настаивают на 60+ млн, так как не могут найти замену – это спровоцировало заявление форварда

«Ньюкасл» обращался с новым предложением по Висса к «Брентфорду» на этой неделе.

Ранее сообщалось , что «сорокам» было отказано в трансфере 28-летнего форварда за 35 млн фунтов и 5 млн в качестве бонусов.

Сегодня Йоан Висса опубликовал заявление , заявив, что намерен покинуть «Брентфорд » этим летом. По его словам, клуб не сдержал обещание отпустить его.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Ньюкасл » сделал улучшенное устное предложение по игроку на 40+5 млн фунтов в начале этой недели, но «пчелы» отложили ответ, поскольку искали еще одного нападающего.

Заявление Висса основано на понимании, что сейчас клуб настаивает на сумме более 60 млн фунтов из-за того, что не может найти нового форварда.