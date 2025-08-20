«Ньюкасл» предложил 35+5 млн фунтов за Висса. Форвард попросил «Брентфорд» отпустить его

«Ньюкасл» сделал новое предложение по Йоану Висса.

«Сороки» предложили «Брентфорду » 35 миллионов фунтов и 5 млн в качестве бонусов за трансфер 28-летнего форварда, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сам футболист попросил свой нынешний клуб принять это предложение, пишет Фабрицио Романо. Висса считает, что у него была договоренность с клубом, согласно которой «пчелы» должны отпустить его этим летом.

В прошлом сезоне АПЛ Йоан провел 35 матчей, отличившись 19 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .