  «Ньюкасл» предложил 35+5 млн фунтов за Висса. Форвард попросил «Брентфорд» отпустить его
«Ньюкасл» предложил 35+5 млн фунтов за Висса. Форвард попросил «Брентфорд» отпустить его

«Ньюкасл» сделал новое предложение по Йоану Висса.

«Сороки» предложили «Брентфорду» 35 миллионов фунтов и 5 млн в качестве бонусов за трансфер 28-летнего форварда, сообщает журналист Бен Джейкобс. 

Сам футболист попросил свой нынешний клуб принять это предложение, пишет Фабрицио Романо. Висса считает, что у него была договоренность с клубом, согласно которой «пчелы» должны отпустить его этим летом. 

В прошлом сезоне АПЛ Йоан провел 35 матчей, отличившись 19 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Комментарии
