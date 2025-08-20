  • Спортс
«Брентфорд» не продал Висса «Ньюкаслу» за 35+5 млн фунтов. «Пчелы» не называли запрашиваемую за форварду цену ни одной из команд (The Athletic)

«Брентфорд» отклонил последнее предложение «Ньюкасла» по Йоану Висса.

Ранее сообщалось, что «сороки» предложили 35 млн фунтов и 5 млн в качестве бонусов за трансфер 28-летнего форварда.

Источники в «Брентфорде», говорившие на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать ситуацию, подчеркнули, что клуб не называл запрашиваемую цену ни одной из команд, сообщает The Athletic.

В июле «Ноттингем Форест» также получил отказ на предложение по футболисту.

У игрока остался еще год по контракту, и клуб АПЛ имеет опцию его продления еще на 12 месяцев.

Отмечается, что сам Висса хочет перейти в «Ньюкасл». Форвард вернулся со сбора «Брентфорда» в Португалии, но не играл в предсезонке и не был в составе команды в первом матче АПЛ против «Ноттингем Форест» (3:1).

