«Брентфорд» не продал Висса «Ньюкаслу» за 35+5 млн фунтов. «Пчелы» не называли запрашиваемую за форварду цену ни одной из команд (The Athletic)

«Брентфорд» отклонил последнее предложение «Ньюкасла» по Йоану Висса.

Ранее сообщалось , что «сороки» предложили 35 млн фунтов и 5 млн в качестве бонусов за трансфер 28-летнего форварда.

Источники в «Брентфорде », говорившие на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать ситуацию, подчеркнули, что клуб не называл запрашиваемую цену ни одной из команд, сообщает The Athletic.

В июле «Ноттингем Форест » также получил отказ на предложение по футболисту.

У игрока остался еще год по контракту, и клуб АПЛ имеет опцию его продления еще на 12 месяцев.

Отмечается, что сам Висса хочет перейти в «Ньюкасл ». Форвард вернулся со сбора «Брентфорда» в Португалии, но не играл в предсезонке и не был в составе команды в первом матче АПЛ против «Ноттингем Форест» (3:1).