Зырянов о напутствии от Миллера после назначения председателем правления «Зенита»: «Он сказал: «Готовься, легко точно не будет». И пожелал удачи»

Константин Зырянов рассказал о напутствии от Алексея Миллера.

В субботу стало известно , что бывший игрок «Зенита» сменил Александра Медведева на посту председателя правления клуба из Санкт-Петербурга.

– Насколько может пригодиться опыт предыдущей многолетней работы в «Зените»?

– Работал в клубе на нескольких должностях, в частности, тренером и советником. Но быстрее адаптироваться на новом посту должен помочь и жизненный опыт в целом. Уверен, что освоюсь, но хотелось бы побыстрее.

– Пожелал ли вам что-то на новом посту [глава «Газпрома»] Алексей Борисович Миллер?

– Сказал: «Готовься, легко точно не будет». И пожелал удачи.

– Как будет теперь строиться ваш рабочий день?

– Это станет понятно в ближайшее время, – сказал Зырянов.

