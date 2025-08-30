Медведев заявил, что искрометных цитат «будет не меньше» после его ухода с поста председателя правления «Зенита»
Александр Медведев высказался об уходе с поста председателя правления «Зенита».
Сегодня стало известно, что 70-летний функционер покинул эту должность. Его сменил Константин Зырянов.
– Будете ли вы исполнять еще какие-то функции в «Зените»?
– Председатель совета директоров баскетбольного клуба и наблюдательного совета гандбольного клуба.
– Многие расстроились, что больше не будет таких же искрометных цитат, какие были раньше на вашем прошлом посту.
– Будет не меньше, – сказал Медведев.
Молния от «Зенита»: Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости