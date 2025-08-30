Медведев заявил, что искрометных цитат «будет не меньше» после его ухода с поста председателя правления «Зенита»

Александр Медведев высказался об уходе с поста председателя правления «Зенита».

Сегодня стало известно , что 70-летний функционер покинул эту должность. Его сменил Константин Зырянов.

– Будете ли вы исполнять еще какие-то функции в «Зените»?

– Председатель совета директоров баскетбольного клуба и наблюдательного совета гандбольного клуба.

– Многие расстроились, что больше не будет таких же искрометных цитат, какие были раньше на вашем прошлом посту.

– Будет не меньше, – сказал Медведев .

Молния от «Зенита»: Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления