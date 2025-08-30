Станкович о свисте фанатов «Спартака» в игре с «Сочи»: «Я бы сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся, буду биться до конца, это большой клуб»

Деян Станкович отреагировал на свист болельщиков «Спартака».

Красно-белые победили «Сочи » со счетом 2:1 в 7-м туре Мир РПЛ .

– Начало было таким, как мы и планировали. Мы играли 15-20 минут, используя высокий прессинг. Потом начали ошибаться, давать сопернику подарки, пошла потеря ритма и уверенности.

В перерыве немного изменили игру. Потом у нас были моменты. В футболе все решают эпизоды, сегодня они были такими, сложились в нашу пользу. Например, в матче с «Зенитом» (2:2) эти эпизоды были не в нашу сторону, мы не забили пенальти.

– Часть болельщиков скандировала вашу фамилию, а часть освистывала. Какие у вас отношения с болельщиками? Чувствуете поддержку?

– Нет, никаких особенных контактов или отношений с болельщиками у меня нет. «Спартак» – команда, где нужно играть хорошо 30 матчей. Максимум ты можешь быть три игры не в тонусе. В остальном ты должен быть лучшим регулярно. Чемпионат конкурентный, никто просто так не отдает очки.

Болельщики были правы, они недовольны. Я бы и сам себя освистал, потому что мне не нравилось то, что мы делали в конце первого тайма. Но хорошо, что мы поменяли ход игры во втором тайме. Я точно не сдамся и буду работать и биться до конца, это большой клуб.

Скандирования моей фамилии? Нет, к сожалению, не слышал этого, после игры ушел, – сказал главный тренер «Спартака ».