Тренер «Сочи» Докампо об удалении Морено в матче со «Спартаком»: «Пенальти был непонятным. Роберт хотел узнать причину этого решения и получил красную»

Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо подвел итоги матча со «Спартаком».

Сочинцы потерпели поражение со счетом 1:2 в 7-м туре Мир РПЛ . Оба гола красно-белые забили с пенальти.

– Матч был тяжелым для нас. Но мы достойно играли, держали «Спартак» в руках, у них особых моментов не было. Мы пропустили только с пенальти. Это суровое наказание для нас.

– Что Морено хотел донести до судьи, после чего был удален?

– Пенальти был непонятным. Он хотел узнать причину этого решения и был удален. Красную карточку ему показали сразу.

– Какой был план на игру?

– У «Спартака » есть хорошие футболисты, мы хотели играть вторым номером, отдать им владение мячом и чаще выходить в контратаку. Это был наш план, поэтому мы держали линию высоко, чтобы не бегать слишком много, – сказал Докампо.