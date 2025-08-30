Тренер «Сочи» Докампо об удалении Морено в матче со «Спартаком»: «Пенальти был непонятным. Роберт хотел узнать причину этого решения и получил красную»
Тренер «Сочи» Эдуардо Докампо подвел итоги матча со «Спартаком».
Сочинцы потерпели поражение со счетом 1:2 в 7-м туре Мир РПЛ. Оба гола красно-белые забили с пенальти.
– Матч был тяжелым для нас. Но мы достойно играли, держали «Спартак» в руках, у них особых моментов не было. Мы пропустили только с пенальти. Это суровое наказание для нас.
– Что Морено хотел донести до судьи, после чего был удален?
– Пенальти был непонятным. Он хотел узнать причину этого решения и был удален. Красную карточку ему показали сразу.
– Какой был план на игру?
– У «Спартака» есть хорошие футболисты, мы хотели играть вторым номером, отдать им владение мячом и чаще выходить в контратаку. Это был наш план, поэтому мы держали линию высоко, чтобы не бегать слишком много, – сказал Докампо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
