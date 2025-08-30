У «МЮ» 2 гола в трех стартовых матчах АПЛ, оба – автоголы. Такое в лиге впервые
«Манчестер Юнайтед» забил 2 гола в 3 матчах АПЛ.
Однако в обоих случаях – и с «Фулхэмом» (1:1), и с «Бернли» – это были автоголы. Сегодня «МЮ» открыл счет на 27-й минуте: мяч влетел в сетку от Джоша Каллена.
В первом туре против «Арсенала» манкунианцы не забили и проиграли 0:1. У «МЮ», таким образом, 2 гола в 3 матчах. И все – автоголы.
«МЮ» стал первой командой в истории АПЛ, у которой два первых гола сезона были автоголами.
