Судья после ВАР отменил пенальти в пользу «МЮ» в матче с «Бернли». Маунт упал на линии штрафной после борьбы с Уокером
Судьи отменили назначение пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» в игре с «Бернли».
Команды проводят матч в рамках 3-го тура АПЛ.
На 16-й минуте встречи полузащитник манкунианцев Мэйсон Маунт перехватил пас защитника соперников Кайла Уокера и прорвался с мячом к воротам соперника. В результате борьбы с Уокером Маунт упал на линии штрафной площади, после чего главный арбитр Сэм Бэрротт указал на 11-метровую отметку.
Однако видеоассистенты предложили судье ознакомиться с повтором эпизода. После долгого просмотра Бэрротт отменил пенальти, объяснив, что Уокер не нарушал правила.
