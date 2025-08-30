Судья после ВАР отменил пенальти в пользу «МЮ» в матче с «Бернли». Маунт упал на линии штрафной после борьбы с Уокером

Судьи отменили назначение пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» в игре с «Бернли».

Команды проводят матч в рамках 3-го тура АПЛ .

На 16-й минуте встречи полузащитник манкунианцев Мэйсон Маунт перехватил пас защитника соперников Кайла Уокера и прорвался с мячом к воротам соперника. В результате борьбы с Уокером Маунт упал на линии штрафной площади, после чего главный арбитр Сэм Бэрротт указал на 11-метровую отметку.

Однако видеоассистенты предложили судье ознакомиться с повтором эпизода. После долгого просмотра Бэрротт отменил пенальти, объяснив , что Уокер не нарушал правила.

