  • Владимир Слишкович: «Пенальти – проблемы правил, которые делают цирк из футбола. Куда игроку девать руки? Правила сделаны для атакующих команд»
8

Владимир Слишкович: «Пенальти – проблемы правил, которые делают цирк из футбола. Куда игроку девать руки? Правила сделаны для атакующих команд»

Владимир Слишкович раскритиковал трактовки правил при игре рукой в штрафной.

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Рубином» в Мир РПЛ – 2:2. Хозяева сравняли счет с пенальти, назначенный за игру рукой у защитника казанцев Алексея Грицаенко.

«Позволили сопернику сделать две быстрые атаки – и сразу 0:2. Атаковали до перерыва, но я не был доволен, что мы не двигали мяч в глубину. Во втором тайме была другая команда, были стандарт, пенальти, с которых забили. С игры мы должны были больше создать. Но я доволен счету 2:2. Показали характер, но не хватило сил, чтобы в конце сделать счет 3:2. Ничья закономерна.

Пенальти – это проблемы правил. Для меня это не пенальти, как и пенальти Бубаньи в игре с «Зенитом». Это не проблема рефери, это проблема правил, которые делают цирк из футбола. Игрок прыгает за мячом, но куда ему девать руки? Все правила сделаны для атакующих команд, ни одно правило в последние 20 лет не сделано для обороны.

Когда вижу своего защитника, держащего руки за спиной, то это не футбол. Рефери сегодня хорошо работал, но такие правила. Не хочу получать такие пенальти, не хочу, чтобы ставили такие пенальти в ворота соперника. Подобное убивает футбол», – сказал главный тренер «Оренбурга».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
