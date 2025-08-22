  • Спортс
  • Слишкович про 2:2 с «Ахматом»: «Нас наказал мяч. Я уверен, что у мяча есть душа. Как ты относишься к мячу и к игре, так оно и вернется»
Слишкович про 2:2 с «Ахматом»: «Нас наказал мяч. Я уверен, что у мяча есть душа. Как ты относишься к мячу и к игре, так оно и вернется»

Владимир Слишкович заявил, что мяч наказал «Оренбург» в игре против «Ахмата».

«Браво, «Ахмат», браво их игрокам, которые верили до конца. Они показали, что надо играть, и неважно, что у тебя на одного или двух футболистов меньше. Играть нужно до момента, пока судья не завершит матч.

Во втором тайме случилось то, чего я лично боялся. Я говорил об этом игрокам – что может случиться, если начинаешь думать, что все, конец игры, надо только дождаться, когда все завершится.

К сожалению, нас наказал мяч. Я уверен, что у мяча есть душа. Как ты относишься к мячу и к игре, так оно тебе и вернется. И даже если бы мы выиграли после того, как соперник остался вдевятером, это было бы незаслуженно. Такие матчи нужно контролировать до конца.

Все было в нашу пользу, а мы все это потеряли. Еще раз повторю: браво, «Ахмат». Они показали моим игрокам, что в футбол не играют 45 минут», – сказал главный тренер «Оренбурга».

«Ахмат» вдевятером не проиграл «Оренбургу» – 2:2. Касинтуру удалили на 5-й минуте, Садулаева – на 63-й

