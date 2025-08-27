Слишкович про 3:5 с «Зенитом»: «Прошу, не трогайте мою команду, я вижу, как игроки растут. Лучше меня трогайте. Я вижу, что «Оренбург» делает правильные вещи»

Владимир Слишкович высказался о поражении от «Зенита» в Фонбет Кубке России.

«Оренбург» дома проиграл клубу из Санкт-Петербурга (3:5) в 3-м туре Пути РПЛ.

– Восемь голов… Болельщики и зрители увидели интересный и открытый футбол, где мы, к сожалению, не защищались как надо при стандартных моментах. Но я увидел ответ моей команды, как мы хотим играть. Мы ответили тремя голами. У нас молодые ребята, им пока не хватает опыта, поэтому люблю Кубок России , он дает возможность играть молодым. По кубковым играм я получаю ответ на этот вопрос. Ребята отдали 100%, не могу высказать претензии.

– Что не так в игре Гедеона Гузины? Болельщики думали, что он будет основным, но не играет.

– Есть одна поговорка на моем языке, но лучше не буду говорить. Сколько наши центральные нападающие забили? Томпсон забил два. Кто еще? Есть кубковые игры, есть тренировки. Все зависит от игроков. Если тебе 19 лет, ты показываешь себя лучше, чем 30‑летний, то будет играть молодой.

Максим Савельев играл много, делал черновую работу. А Гедеон только перешел, ему надо чуть времени. Мы знаем, что он не киллер в штрафной, он похож на Макса , делающего черновую работу. Я не смотрю как болельщик: забил игрок или не забил. Я смотрю на другие вещи.

Прошу, не трогайте мою команду, я вижу, как они растут. Лучше трогайте меня. Я вижу, что мы делаем правильные вещи, – сказал главный тренер «Оренбурга ».