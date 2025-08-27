  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слишкович про 3:5 с «Зенитом»: «Прошу, не трогайте мою команду, я вижу, как игроки растут. Лучше меня трогайте. Я вижу, что «Оренбург» делает правильные вещи»
6

Слишкович про 3:5 с «Зенитом»: «Прошу, не трогайте мою команду, я вижу, как игроки растут. Лучше меня трогайте. Я вижу, что «Оренбург» делает правильные вещи»

Владимир Слишкович высказался о поражении от «Зенита» в Фонбет Кубке России.

«Оренбург» дома проиграл клубу из Санкт-Петербурга (3:5) в 3-м туре Пути РПЛ.

– Восемь голов… Болельщики и зрители увидели интересный и открытый футбол, где мы, к сожалению, не защищались как надо при стандартных моментах. Но я увидел ответ моей команды, как мы хотим играть. Мы ответили тремя голами. У нас молодые ребята, им пока не хватает опыта, поэтому люблю Кубок России, он дает возможность играть молодым. По кубковым играм я получаю ответ на этот вопрос. Ребята отдали 100%, не могу высказать претензии.

– Что не так в игре Гедеона Гузины? Болельщики думали, что он будет основным, но не играет.

– Есть одна поговорка на моем языке, но лучше не буду говорить. Сколько наши центральные нападающие забили? Томпсон забил два. Кто еще? Есть кубковые игры, есть тренировки. Все зависит от игроков. Если тебе 19 лет, ты показываешь себя лучше, чем 30‑летний, то будет играть молодой.

Максим Савельев играл много, делал черновую работу. А Гедеон только перешел, ему надо чуть времени. Мы знаем, что он не киллер в штрафной, он похож на Макса, делающего черновую работу. Я не смотрю как болельщик: забил игрок или не забил. Я смотрю на другие вещи.

Прошу, не трогайте мою команду, я вижу, как они растут. Лучше трогайте меня. Я вижу, что мы делаем правильные вещи, – сказал главный тренер «Оренбурга». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoОренбург
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoМаксим Савельев
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Слишкович
logoГедеон Гузина
болельщики
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак про 5:3 с «Оренбургом»: «Хорошо сыграли, если много забили. Не очень приятно пропускать три мяча. Если мы ошибаемся в простых ситуациях, это не признак раскрепощения»
19вчера, 17:53
«Зенит» пропустил 3 гола впервые в 2025 году – от «Оренбурга»
5вчера, 17:12
Слишкович о 2:1 с «Ахматом»: «Оренбург» доминировал, но нужно менять менталитет провинции. Эта победа ничего не значит, если мы не продолжим работать»
713 августа, 16:35
Главные новости
Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»
317 минут назадВидео
Саплинов о Карпине: «Лучший тренер с российским паспортом сегодня»
1325 минут назад
Карпин о проигрыше «Крыльям»: «Динамо» оказывало давление, создавало моменты, но не смогло реализовать. Были незапланированные замены: кто‑то устал, чья‑то игра не устраивала»
5246 минут назад
Как ИИ помогает медиабизнесу, а не остается просто модным словом – рассказывает лид ML-команды Спортса’’ в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
47 минут назадВакансия
Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией
450 минут назад
Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)
1157 минут назад
«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года
69сегодня, 15:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» играет с «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Крыльям» по пенальти, ЦСКА в гостях у «Балтики»
690сегодня, 15:27Live
«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей
75сегодня, 15:24
«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии
74сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Голенков и Сердеров в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
91 минуту назад
Беннасер интересен «Болонье». Клуб сделал запрос по хавбеку, официальные переговоры с «Миланом» еще не начались
2 минуты назад
«Балтика» – ЦСКА. Мусаев, Руис, Жоао Виктор, Мохаммад и Чивич играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2 минуты назад
Батчи сделал три голевых паса за 50 минут в матче «Краснодара» с «Сочи»
3 минуты назад
«Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция
86 минут назадLive
«Аталанта» показала третью форму на сезон-2025/26 – оранжевую с черно-синими волнистыми полосами, символизирующими «энергию и дух болельщиков»
9 минут назадФото
80-летний Моратти попал в реанимацию из-за пневмонии. Экс-глава «Интера» в тяжелом состоянии, его интубировали
314 минут назад
Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи. Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за клуб и тренируется самостоятельно
214 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Кипрский АЕК сыграет с «Бранном», в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив
117 минут назад
Окслейд-Чемберлен и «Бешикташ» расторгли контракт. 32-летний хавбек хочет играть в АПЛ или Чемпионшипе
428 минут назад