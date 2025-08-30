Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «Фулхэма» из-за игры рукой у Сессеньона. Перед этим мяч попал в руку Жоао Педро

В ворота «Фулхэма» был назначен пенальти после игры рукой в матче с «Челси».

«Челси » принимает «Фулхэм» (2:0, второй тайм) в игре третьего тура АПЛ .

На 56-й минуте полузащитник лондонцев Энцо Фернандес реализовал пенальти.

Главный арбитр Роберт Джонс назначил 11-метровый удар в ворота «Фулхэма» после того, как Трево Чалоба выполнил подачу в штрафную, а мяч попал в локоть Райану Сессеньону. Перед этим мяч попал в руку нападающему «Челси» Жоао Педро.

Судья отправился к монитору ВАР и после просмотра назначил пенальти.

Фото: коллаж скриншотов матча от The Athletic

Добавим, что в первом тайме матча Джонс отменил гол «Фулхэма» также после просмотра ВАР.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси » – «Фулхэм».