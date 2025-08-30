Судья после ВАР назначил пенальти в ворота «Фулхэма» из-за игры рукой у Сессеньона. Перед этим мяч попал в руку Жоао Педро
В ворота «Фулхэма» был назначен пенальти после игры рукой в матче с «Челси».
«Челси» принимает «Фулхэм» (2:0, второй тайм) в игре третьего тура АПЛ.
На 56-й минуте полузащитник лондонцев Энцо Фернандес реализовал пенальти.
Главный арбитр Роберт Джонс назначил 11-метровый удар в ворота «Фулхэма» после того, как Трево Чалоба выполнил подачу в штрафную, а мяч попал в локоть Райану Сессеньону. Перед этим мяч попал в руку нападающему «Челси» Жоао Педро.
Судья отправился к монитору ВАР и после просмотра назначил пенальти.
Фото: коллаж скриншотов матча от The Athletic
Добавим, что в первом тайме матча Джонс отменил гол «Фулхэма» также после просмотра ВАР.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Фулхэм».
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости