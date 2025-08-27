Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи. Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за клуб и тренируется самостоятельно

Александер Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи.

Нападающий «Ньюкасла » включен в состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 против Словении и Косово .

Исак ранее пропустил предсезонную подготовку с клубом. Игрок отказывается играть и тренируется самостоятельно на фоне интереса со стороны «Ливерпуля ».

«Я очень рад, что Александер Исак хочет быть в составе, он отличный игрок.

Ситуация, в которой он находится, не идеальна, и он не тренировался с командой.

Но он игрок, который может решать исход матчей, и он хочет быть частью нашей команды. Чемпионат мира важен для Александера Исака», – сказал главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон.