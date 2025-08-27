Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи. Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за клуб и тренируется самостоятельно
Александер Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи.
Нападающий «Ньюкасла» включен в состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 против Словении и Косово.
Исак ранее пропустил предсезонную подготовку с клубом. Игрок отказывается играть и тренируется самостоятельно на фоне интереса со стороны «Ливерпуля».
«Я очень рад, что Александер Исак хочет быть в составе, он отличный игрок.
Ситуация, в которой он находится, не идеальна, и он не тренировался с командой.
Но он игрок, который может решать исход матчей, и он хочет быть частью нашей команды. Чемпионат мира важен для Александера Исака», – сказал главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
