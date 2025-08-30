Даку сделал дубль в матче с «Оренбургом» и заплакал после 1-го гола – у него умер дедушка. У форварда «Рубина» 6 голов в сезоне РПЛ – больше только у Батракова

Мирлинд Даку сделал дубль в матче Мир РПЛ.

Форвард «Рубина » отметился двумя голами в игре 7-го тура против «Оренбурга».

Для Даку это пятый и шестой голы в сезоне РПЛ . Больше забил только Алексей Батраков из «Локомотива», у которого 7 мячей.

После первого гола Мирлинд заплакал – недавно у него умер дедушка.

