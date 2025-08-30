Даку сделал дубль в матче с «Оренбургом» и заплакал после 1-го гола – у него умер дедушка. У форварда «Рубина» 6 голов в сезоне РПЛ – больше только у Батракова
Мирлинд Даку сделал дубль в матче Мир РПЛ.
Форвард «Рубина» отметился двумя голами в игре 7-го тура против «Оренбурга».
Для Даку это пятый и шестой голы в сезоне РПЛ. Больше забил только Алексей Батраков из «Локомотива», у которого 7 мячей.
После первого гола Мирлинд заплакал – недавно у него умер дедушка.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости