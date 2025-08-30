62

ЭСК РФС: Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с ЦСКА

ЭКС РФС разобрала спорные эпизоды в матче ЦСКА – «Акрон» (3:1).

Клуб из Тольятти подал два обращения, и по одному из них комиссия признала ошибку арбитра Василия Казарцева.

Первый эпизод на 57-й минуте касался 11-метрового, назначенного в ворота тольяттинцев. Комиссия единогласно решила, что пенальти был ошибочным.

«Контакт мяча с рукой защитника «Акрона» Марата Бокоева ненаказуемый. Два игрока прыгают вверх в попытке сыграть в мяч. Нападающий играет в мяч головой, который попадает в руку защитника.

Учитывая, что рука находилась в естественном положении и ее расположение было оправдано движением игрока при выпрыгивании в единоборстве за верховой мяч, расстояние было коротким и полет мяча был направлен вниз, в сторону газона – нарушения правил нет», – говорится в сообщении ЭСК.

Второе обращение «Акрона» относилось к эпизоду на 68-й минуте, где команда требовала пенальти уже в ворота ЦСКА. Здесь комиссия встала на сторону арбитра.

«Контакт мяча с рукой игрока ЦСКА Данилы Кругового не является наказуемым. Рука защитника находится внизу в естественном положении близко к телу, мяч двигается с короткой дистанции и является неожиданным для него. У игрока обороны ЦСКА не было физической возможности избежать контакта руки с мячом», – отметили в ЭСК.

Источник: сайт РФС
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoАкрон
logoВасилий Казарцев
logoМарат Бокоев
logoДанил Круговой
logoсудьи
logoРФС
