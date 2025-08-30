16

ЭСК поддержала три решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо»

ЭСК поддержала три решения Кукуяна в матче «Зенита» и махачкалинского «Динамо».

Комиссия рассмотрела три эпизода матча 6-го тура Мир РПЛ по обращениям дагестанского клуба. Все решения главного арбитра были признаны правильными, голосование членов комиссии в каждом случае оказалось единогласным.

«Динамо» просило проверить момент с возможным нарушением на Джемале Табидзе в атакующей фазе «Зенита» на 24-й минуте перед назначением пенальти. Комиссия сочла, что фола со стороны Андрея Мостового не было.

«Игроки обоюдно использовали руки в борьбе за позицию, нарушений правил не зафиксировано», – говорится в решении. При этом судьи отметили, что последующая задержка Сослана Кагермазова против Страхини Эраковича была наказуемой. «ВАР правильно вмешался и после просмотра монитора пенальти был назначен верно», – подчеркнули в комиссии.

Еще один запрос «Динамо» касался неназначенного пенальти в ворота соперника на 31-й минуте. Комиссия поддержала арбитра: «Эракович действовал в нормальной манере и был сосредоточен на мяче». В решении уточняется, что сам Табидзе зажал руку соперника и, преувеличив последствия контакта, упал на газон, потянув за собой защитника «Зенита».

Третье обращение относилось к атаке, завершившейся голом в ворота «Динамо» на 72-й минуте. В клубе утверждали, что в эпизоде было нарушение против Ражаба Магомедова. Комиссия с этим не согласилась. «Густаво Мантуан вел борьбу честно и сумел опередить соперника в борьбе за позицию. Игрок «Динамо» сам инициировал контакт, пытаясь помешать продвижению к мячу», – говорится в сообщении ЭСК. Таким образом, гол был засчитан верно.

Источник: сайт РФС
