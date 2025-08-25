«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову

«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК РФС из-за трех эпизодов матча с «Зенитом».

Напомним, махачкалинский клуб был разгромлен «Зенитом » в 6-м туре Мир РПЛ – 0:4.

«Клуб не согласен с тремя решениями рефери [Павла Кукуяна]. Первое касается ситуации на 24-й минуте игры в штрафной «Динамо», когда был назначен пенальти в наши ворота после вмешательства ВАР.

В поданном протесте указано, что игрок «Зенита» Андрей Мостовой при исполнении штрафного удара нарушил правила в борьбе с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе, создав таким образом преимущество своим партнерам, вследствие чего возникли предпосылки для назначения одиннадцатиметрового.

На 31-й минуте матча судейская бригада не усмотрела оснований для назначения пенальти, неправильно расценив эпизод, когда защитник «Зенита» Страхиня Эракович в своей штрафной обхватил двумя руками Табидзе и, не пытаясь сыграть в мяч, толкнул его руками в спину, из-за чего динамовец упал.

На 72-й минуте игрок «Зенита» Густаво Мантуан в единоборстве ударил локтем в лицо динамовца Ражаба Магомедова, из-за чего тот упал на газон и потерял контроль над мячом, а соперник получил возможность развить голевую атаку.

Все три эпизода требовали вмешательства арбитра ВАР, каковым в матче «Зенит» – «Динамо» являлся Евгений Буланов из Саранска, однако этого не произошло», – говорится в заявлении клуба.