КДК отменил красную Садулаева в матче с «Оренбургом». Касинтура дисквалифицирован на один матч, еще один – условно

КДК отменил красную карточку Лечи Садулаева в матче с «Оренбургом».

«Ахмат» и «Оренбург » сыграли вничью (2:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ .

На 5-й минуте грозненцы остались в меньшинстве после удаления Эгаша Касинтуры за удар шипами в шею Ираклию Квеквескири. Садулаев получил красную карточку на 63-й минуте за то, что схватил за горло толкнувшего его после борьбы за мяч Фахда Муфи.

«Рассмотрели удаление Садулаева , он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Также рассмотрели заявление «Ахмата » об отмене красной карточки. Решение – отменить ошибочно принятое решение об удалении. Оно принято на основании заключения ЭСК РФС.

Касинтура принял участие в заседании по ВКС. Он сказал, что не было умысла. Решение – дисквалификация на два матча, один из которых условно. Испытательный срок до конца сезона-2025/26», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.