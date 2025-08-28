КДК отменил красную Садулаева в матче с «Оренбургом». Касинтура дисквалифицирован на один матч, еще один – условно
«Ахмат» и «Оренбург» сыграли вничью (2:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ.
На 5-й минуте грозненцы остались в меньшинстве после удаления Эгаша Касинтуры за удар шипами в шею Ираклию Квеквескири. Садулаев получил красную карточку на 63-й минуте за то, что схватил за горло толкнувшего его после борьбы за мяч Фахда Муфи.
«Рассмотрели удаление Садулаева, он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Также рассмотрели заявление «Ахмата» об отмене красной карточки. Решение – отменить ошибочно принятое решение об удалении. Оно принято на основании заключения ЭСК РФС.
Касинтура принял участие в заседании по ВКС. Он сказал, что не было умысла. Решение – дисквалификация на два матча, один из которых условно. Испытательный срок до конца сезона-2025/26», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.