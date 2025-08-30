Алексей Смертин: «Я бизнес-коуч уже более 10 лет, сторителлер в Сколково и не только. Моя задача – с футбольного поля перекидывать идеи в бизнес-плоскость через аллегории и метафоры»

Алексей Смертин заявил, что в числе прочего занимается коучингом.

Экс-хавбек сборной России напомнил, что работает в РФС директором департамента устойчивого развития и социальной ответственности, а также бегает марафоны.

«Третье направление – это преподавательская деятельность. Уже больше 10 лет я являюсь бизнес-коучем, так называемым сторителлером в Сколково и не только. Любая компания, организация – это команда. А мне есть что сказать про команду, про лидерство, про целеполагание, про мотивацию, про операционное управление, которым занимаются на футбольном поле.

По сути дела, моя задача – с футбольного поля перекидывать идеи в бизнес-плоскость через аллегории и метафоры. Рассказать про футбол с точки зрения коллективных действий. Все это от души, все это с любовью и радостью. Так сложилось, что с самого детства я занимался тем, что мне нравится. Более того, я неистово любил футбол. Он меня отблагодарил, сейчас я вижу в нем, повторюсь, социальный феномен, даже не спортивный», – сказал Смертин.