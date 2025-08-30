Смертин о марафонах: «Выиграл на Байкале, Сахару пробежал. В следующем году – Оймякон. При минус 50 в 50 лет 50 километров. Самое холодное место на Земле, там человек 300 всего живет»

Алексей Смертин сообщил, что намерен пробежать марафон в Оймяконе.

– Я тренировочный процесс подчинил радости. Это очень важно. Потому что если тебе не нравится бегать, но ты поставил цель пробежать марафон, ой как тебе тяжело будет в рамках подготовки! Я же бегать люблю, и всегда любил Так, найдя в этом медитативную сущность и ставя перед собой цель, я из года в год совершенствовал свои результаты. В итоге лучший мой результат – 2 часа и 48 минут.

Потом в ультрамарафоны ушел. Выиграл экстремальный марафон на Байкале, Сахару сейчас пробежал. В следующем году у меня Оймякон. В температуру минус 50, в 50 лет 50 километров. Самое холодное место на Земле, там, по-моему, 300 человек всего живет. Ну и, соответственно, апогей — это суточный бег. Сахара дала мне возможность подумать в эту сторону и попробовать подготовить себя к суточному бегу.

– 252 километра за 33 часа в 49 лет. Это же безумие. Сколько у вас времени ушло суммарно на подготовку к такому испытанию?

– Так как я в целом всегда нахожусь на довольно высоком функциональном уровне, то специализированной подготовкой я занимался с декабря. 1 декабря пробежал марафон в Валенсии, отдохнул немножко и уже целенаправленно начал готовиться к Сахаре. Старт был 6 апреля, но с начала января я начал прямо вкалывать.

В теплой стране бегал по песку, по жаре специально. Потом у меня были специализированные тренировки. В горку два раза в неделю, с рюкзаком раз в неделю, в субботу – два часа бега. В воскресенье три-три с половиной часа. Всего у меня выходило по 17 часов в неделю.

Привел меня к Сахаре Луис Энрике, я уже об этом говорил, который в свое время тоже пробежал Сахару. Преодолел. Сахара – не про бег, это про преодоление. И тогда я подумал, что это сумасшествие, безумие, как вы сейчас говорите. А потом, пообщавшись с моим земляком из Барнаула, Андреем Дерксеном, который трижды (трижды!) выигрывал Сахару, понял, что точно побегу, – сказал бывший игрок сборной России.

