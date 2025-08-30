  • Спортс
  • Смертин о футбольных проектах для инвалидов: «У «Стальной воли» аналогов в мире нет. Уже провели кубок по футболу на электроколясках, для возвращающихся с СВО сделали «Лигу героев»
Алексей Смертин рассказал о футбольных проектах для людей с инвалидностью.

– «Стальная воля» – это тот проект, аналогов которого нет в мире. Никто такое количество не собирает, и уж тем более никто не вовлекает абсолютно все категории с инвалидностью в одно мероприятие. У нас это получается успешно. Причем это не проектное мероприятие, а системное, прописанное в рамках стратегии РФС до 2030 года.

– Не могли бы вы поделиться самыми запоминающимися мероприятиями, которые вам лично удалось организовать и принять в них участие?

– «Стальная воля», повторюсь. Все категории людей с инвалидностью играют в одном месте. В начале года мы собираем всех в Сочи в рамках фестиваля. Потом идут этапы – в Нижнем Тагиле, сейчас будет в сентябре в Самаре. И финальный этап, соответственно, опять в Сочи, на территории «Сириуса».

Еще у нас есть проект «Футбол в коррекционной школе». Где-то 80-85% ребят – лица с нарушением интеллекта. Это как проект «Футбол в школе» – третий урок физкультуры в неделю, только урок футбола, это в общеобразовательных школах. У нас, конечно, не такие масштабы. Но и школ коррекционных значительно меньше по стране.

Еще мы утвердили вид спорта, дисциплину ПОДА-футбол на электроколясках и завели это в РФС, уже провели кубок в рамках «Стальной воли» и чемпионат России. Вот скоро будет финальный этап, где лучшие команды из каждого дивизиона поедут соревноваться между собой в Парамоново. Это наша гордость.

– Есть ли какой-то идеал, к которому вы бы хотели прийти через несколько лет?

– Да, хотелось бы, чтобы все люди с ограниченными возможностями здоровья, желающие играть в футбол, были вовлечены в него. Будем создавать эти возможности, принимать участие в международных встречах. Уже было несколько игр в рамках «Стальной воли» со сборной Беларуси.

Но основное – это вовлечение людей с инвалидностью в футбол. Тем более сейчас ребята, которые возвращаются с СВО, мы их привлекаем: сделали отдельную лигу для них – «Лигу героев». Также наша задача – вовлекать регионы, и есть регионы, которые еще не задействованы. Мы этим будем заниматься, расширять географию проекта и вовлекать как можно больше людей, которые желают играть в адаптивный футбол, – сказал бывший полузащитник сборной России.

