Алексей Смертин проведет лекцию на выставке Уфимского марафона. Он также проведет бегунов на марафоне как пейсмейкер – из 4 часов

Алексей Смертин выступит в лектории Уфимского марафона с лекцией «Бег без мяча». Лекции пройдут в субботу 6 сентября с 16 до 19 часов.

В воскресенье 7 сентября Алексей Смертин пробежит Уфимский марафон как пейсмейкер и проведет бегунов на финишное время 3:59 (темп 5:39 мин/км).

Уфимский марафон пройдет в 11-й раз. 7 сентября участники пробегут по столице Башкирии дистанции 2, 5, 10 км, полумарафон и марафон. Также состоится роллер-марафон на дистанции 10 км и беговая эстафета – 4 этапа по 10,5 км. Регистрация на все дистанции открыта до 3 сентября, стоимость участия – от 2600 до 4000 рублей.

Уфимский марафон: бег по историческому центру и финиш на стадионе. Гид по старту с отзывами

История бега в России: главные люди и старты. Большой таймлайн

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Алексей Смертин
Бег
Календарь стартов
любительский спорт
logoАлексей Смертин
Марафон
Забег
