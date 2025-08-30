  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роман Косецки: «Лучший клуб в Мадриде – «Атлетико». Знаете, почему медведь на эмблеме стоит у дерева и смотрит вверх? Там сидят игроки «Реала»
46

Роман Косецки: «Лучший клуб в Мадриде – «Атлетико». Знаете, почему медведь на эмблеме стоит у дерева и смотрит вверх? Там сидят игроки «Реала»

Роман Косецки назвал «Атлетико» лучшим клубом Мадрида.

«Реал» – это очень хорошие магазины, можно купить классные вещи. Лучший клуб в Мадриде – «Атлетико».

Знаете, почему на эмблеме «Атлетико» изображен медведь, стоящий у дерева и смотрящий вверх? Потому что игроки «Реала» сидят там, наверху», – со смехом сказал экс-форвард «Атлетико».

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7403 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Meczyki
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» и «Ливерпуль» – главные фавориты, «Реал» вне топ-3. Смотрим расклады ЛЧ
19вчера, 17:45
Ямаль, Нико Уильямс, Педри, Родри, Мората, Карвахаль, Хейсен, Гави – в составе Испании на матчи с Болгарией и Турцией в отборе ЧМ-2026
37вчера, 10:01
Разбор жеребьевки ЛЧ: «ПСЖ» влип, а «Барсе» повезло?
198вчера, 09:40
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ман Сити» и «Ливерпулем», «Барселона» – с «ПСЖ», «Бавария» – с «Челси» и «Арсеналом»
55528 августа, 20:17
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно, Трент играют. Онлайн-трансляция
226 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
257 минут назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
1022 минуты назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2829 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
2832 минуты назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2933 минуты назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
37 минут назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2039 минут назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
741 минуту назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1750 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
3 минуты назад
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
24 минуты назад
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
2210 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
815 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1419 минут назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
549 минут назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
31сегодня, 18:36
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14сегодня, 18:33
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30