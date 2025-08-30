Роман Косецки: «Лучший клуб в Мадриде – «Атлетико». Знаете, почему медведь на эмблеме стоит у дерева и смотрит вверх? Там сидят игроки «Реала»

Роман Косецки назвал «Атлетико» лучшим клубом Мадрида.

«Реал» – это очень хорошие магазины, можно купить классные вещи. Лучший клуб в Мадриде – «Атлетико ».

Знаете, почему на эмблеме «Атлетико» изображен медведь, стоящий у дерева и смотрящий вверх? Потому что игроки «Реала» сидят там, наверху», – со смехом сказал экс-форвард «Атлетико».