Роман Косецки: «Лучший клуб в Мадриде – «Атлетико». Знаете, почему медведь на эмблеме стоит у дерева и смотрит вверх? Там сидят игроки «Реала»
Роман Косецки назвал «Атлетико» лучшим клубом Мадрида.
«Реал» – это очень хорошие магазины, можно купить классные вещи. Лучший клуб в Мадриде – «Атлетико».
Знаете, почему на эмблеме «Атлетико» изображен медведь, стоящий у дерева и смотрящий вверх? Потому что игроки «Реала» сидят там, наверху», – со смехом сказал экс-форвард «Атлетико».
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Meczyki
