  • Ямаль, Нико Уильямс, Педри, Родри, Мората, Карвахаль, Хейсен, Гави – в составе Испании на матчи с Болгарией и Турцией в отборе ЧМ-2026
36

Объявлен состав сборной Испании на ближайшие игры отбора ЧМ-2026.

4 сентября команда Луиса де ла Фуэнте сыграет на выезде со сборной Болгарии в рамках квалификации ЧМ-2026, 7 сентября испанцы встретятся в гостях с Турцией. 

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс РемироРеал Сосьедад»). 

Защитники: Дани Карвахаль, Дин Хейсен (оба – «Реал»), Педро ПорроТоттенхэм»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Дани Вивиан (Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк КукурельяЧелси»), Алекс Гримальдо («Байер»). 

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микел Мерино (оба – «Арсенал»), Фабиан РуисПСЖ»), Педри, Гави, Фермин Лопес (все – «Барселона»). 

Нападающие: Альваро Мората («Комо»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми ПиноВильярреал»), Хесус Родригес («Комо»). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Королевской испанской футбольной федерации
