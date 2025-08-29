Ямаль, Нико Уильямс, Педри, Родри, Мората, Карвахаль, Хейсен, Гави – в составе Испании на матчи с Болгарией и Турцией в отборе ЧМ-2026
4 сентября команда Луиса де ла Фуэнте сыграет на выезде со сборной Болгарии в рамках квалификации ЧМ-2026, 7 сентября испанцы встретятся в гостях с Турцией.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Дани Карвахаль, Дин Хейсен (оба – «Реал»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Дани Вивиан (Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микел Мерино (оба – «Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри, Гави, Фермин Лопес (все – «Барселона»).
Нападающие: Альваро Мората («Комо»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Хесус Родригес («Комо»).