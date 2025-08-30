Опейкина заявила, что Мохеби не касался ее груди: «Никто меня не трогал, просто игрок подошел на эмоциях. Извинений я не ждала, это все было выдумано, как воздушный шарик»

Вера Опейкина сообщила, что Мохаммад Мохеби не касался ее груди.

На 86-й минуте матча FONBET Кубка России «Пари НН » – «Ростов» (14 августа, 1:0) вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил вингер гостей Мохаммад Мохеби .

Изначально сообщалось, что иранец коснулся груди арбитра Опейкиной, когда пытался оспорить нарушение правил. Потом РФС заявил, что Мохеби был удален не за прикосновение к судье : «Игрок «Ростова » получил вторую желтую карточку за грубую игру».

«Вторую желтую карточку – за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, все не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошел на эмоциях. Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он.

Но он понимал, за что удален. Я понимала, за что его удаляю. Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это все было выдумано, как воздушный шарик.

Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, легких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины», – сообщила Опейкина.