  Опейкина заявила, что Мохеби не касался ее груди: «Никто меня не трогал, просто игрок подошел на эмоциях. Извинений я не ждала, это все было выдумано, как воздушный шарик»
60

Опейкина заявила, что Мохеби не касался ее груди: «Никто меня не трогал, просто игрок подошел на эмоциях. Извинений я не ждала, это все было выдумано, как воздушный шарик»

Вера Опейкина сообщила, что Мохаммад Мохеби не касался ее груди.

На 86-й минуте матча FONBET Кубка России «Пари НН» – «Ростов» (14 августа, 1:0) вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил вингер гостей Мохаммад Мохеби.

Изначально сообщалось, что иранец коснулся груди арбитра Опейкиной, когда пытался оспорить нарушение правил. Потом РФС заявил, что Мохеби был удален не за прикосновение к судье: «Игрок «Ростова» получил вторую желтую карточку за грубую игру».

«Вторую желтую карточку – за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, все не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошел на эмоциях. Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он.

Но он понимал, за что удален. Я понимала, за что его удаляю. Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это все было выдумано, как воздушный шарик.

Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, легких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины», – сообщила Опейкина. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
