  • Хавбек «Пари НН» Майга об Опейкиной: «Если она умеет судить, почему нет? Если качество есть, я вообще не против»
5

Хавбек «Пари НН» Майга об Опейкиной: «Если она умеет судить, почему нет? Если качество есть, я вообще не против»

Мамаду Майга положительно оценил работу Веры Опейкиной на игре с «Ростовом».

«Пари НН» обыграл ростовчан (1:0) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России 14 августа. В составе «Ростова» красные карточки получили Александр Тарасов и Мохаммад Мохебби.

– Матч с «Ростовом» в Кубке судила девушка и была критика. Как вы смотрите на это?

– Нормально. Если она умеет судить и судит давно, почему нет?

Я вообще не против. Пусть судит. Если качество есть, почему нет, я вообще не против, – сказал капитан «Пари НН».

Экс-арбитр Захаров об Опейкиной: «С мужчинами-арбитрами ее сравнивать нельзя. Спросите: «Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?» Это то же самое. Блюстители законов должны быть одного пола»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
