Хавбек «Пари НН» Майга об Опейкиной: «Если она умеет судить, почему нет? Если качество есть, я вообще не против»

Мамаду Майга положительно оценил работу Веры Опейкиной на игре с «Ростовом».

«Пари НН» обыграл ростовчан (1:0) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России 14 августа. В составе «Ростова » красные карточки получили Александр Тарасов и Мохаммад Мохебби.

– Матч с «Ростовом» в Кубке судила девушка и была критика. Как вы смотрите на это?

– Нормально. Если она умеет судить и судит давно, почему нет?

Я вообще не против. Пусть судит. Если качество есть, почему нет, я вообще не против, – сказал капитан «Пари НН ».

