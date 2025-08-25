Хавбек «Пари НН» Майга об Опейкиной: «Если она умеет судить, почему нет? Если качество есть, я вообще не против»
Мамаду Майга положительно оценил работу Веры Опейкиной на игре с «Ростовом».
«Пари НН» обыграл ростовчан (1:0) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России 14 августа. В составе «Ростова» красные карточки получили Александр Тарасов и Мохаммад Мохебби.
– Матч с «Ростовом» в Кубке судила девушка и была критика. Как вы смотрите на это?
– Нормально. Если она умеет судить и судит давно, почему нет?
Я вообще не против. Пусть судит. Если качество есть, почему нет, я вообще не против, – сказал капитан «Пари НН».
Экс-арбитр Захаров об Опейкиной: «С мужчинами-арбитрами ее сравнивать нельзя. Спросите: «Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?» Это то же самое. Блюстители законов должны быть одного пола»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
