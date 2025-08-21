Экс-арбитр Захаров об Опейкиной: «С мужчинами-арбитрами ее сравнивать нельзя. Спросите: «Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?» Это то же самое. Блюстители законов должны быть одного пола»

Экс-арбитр Игорь Захаров считает, что Вере Опейкиной не стоит судить матчи РПЛ.

На 86-й минуте матча Фонбет Кубка России «Пари НН» – «Ростов» (1:0) вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил вингер гостей Мохаммад Мохеби. 26-летний иранец коснулся арбитра и сразу был удален.

Впоследствии в РФС сообщили, что Мохеби получил вторую желтую карточку за грубую игру .

«По ходу игры Опейкина совершила несколько глупых ошибок, которые повлияли на ход матча. То, что нервы у футболистов не выдержали, как раз подчеркивает мое мнение. Зачем ей это нужно? Веру нельзя сравнивать с мужчинами-арбитрами.

Спросите: «Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?» Это то же самое. Грубая, но справедливая аналогия. В футболе правила, как законы, а блюстители законов должны быть одного пола.

Я не умаляю достоинства Опейкиной, хорошо ее знаю. Она еще давно была перспективной и доросла до такого высокого уровня, но в Премьер-лигу ей точно нельзя», – сказал Захаров.