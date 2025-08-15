  • Спортс
3

РФС об удалении Мохеби судьей Опейкиной: «Игрок «Ростова» за грубую игру получил вторую желтую карточку»

В РФС высказались об удалении игрока «Ростова» судьей Верой Опейкиной.

На 86-й минуте матча FONBET Кубка России «Пари НН» – «Ростов» (1:0) вторую желтую карточку за неспортивное поведение получил вингер гостей Мохаммад Мохеби.

26-летний иранец коснулся арбитра и сразу был удален.

«Игрок «Ростова» Мохебби получил вторую желтую карточку в кубковом матче с «Пари НН» за грубую игру», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Как ранее объяснил экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин, за физическое воздействие игрок получил бы прямую красную карточку.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
