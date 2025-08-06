  • Спортс
  • Смертин думает пробежать 240 км за сутки и стать мастером спорта по легкой атлетике: «Потребуется темп 6 мин/км, из-за пауз на еду придется бежать быстрее. 6:28 мин/км для КМС – достижимо»
Алексей Смертин думает о получении звания мастера спорта по легкой атлетике.

«Я единственный в мире футболист из топ-лиг, кто пробежал марафон с темпом быстрее 4:00 мин/км и закончил дистанцию за 2 часа 48 минут 17 секунд. Для этого потребовались годы тренировок и пару лет особенно серьезного подхода.

Чтобы улучшить тот рекорд, мне надо выстроить жизнь вокруг марафона, ездить на сборы и жить этим стартом. И это ради 2-3 минут улучшения. Из 2:30 мне выбежать никогда не удастся, скорее всего, из 2:40 – тоже.

Не хочу тратить столько времени и сил ради цифр, тем более таких незначительных. Так и ушел в длительные забеги, где уже важна не скорость, а голова. Весь бег с приставкой «ультра» – о голове.

Уже объявлял, но проговорю еще раз: хочу попробовать суточный бег и выполнить норматив кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Возможно, замахнусь даже на мастера спорта. Для КМС нужно за сутки пробежать 220 километров, для МС – 240.

На этой дистанции важно многое знать о работе желудка. Во время гонки нужно постоянно потреблять калории, чтобы были силы бежать целый день почти без остановки. Потребуется темп 6:00 мин/км, но из-за пауз на еду придется бежать быстрее. Но это если захочу замахнуться на мастера спорта. Для КМС все попроще – нужен средний темп 6:28 мин/км. Это точно достижимо.

Представляете, в дисциплине суточного бега я могу зарегистрироваться как легкоатлет и поучаствовать в первенстве России. Звучит!

Раньше у меня была футбольная карьера, а теперь есть беговая. По смыслу они похожи. Главное – понимать, что нужно прокачать на каждом этапе. Слышать свой организм, но ни в коем случае не потакать ему.

У Луция Сенеки есть такие слова: «Не так, что обязаны жить ради своего тела, а так, что не можем жить без него», – написал бывший футболист сборной России, «Локомотива» и «Челси» Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

Отметим, что рекорд России в суточном беге – 282,282км, среди мужчин в возрастной категории Смертина (50 лет) – 263,227 км. Мировой рекорд – 319,614 км, для мужчины в возрастной категории Смертина – 267,782 км.

«Стареть степенно и красиво – большая привилегия». Лекция Смертина о том, как слышать свое тело

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
