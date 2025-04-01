Алексей Смертин: «Никто из футболистов не бежал марафон быстрее меня. Нас вообще всего четверо, кто выбежал из 3 часов: еще Рауль, Роббен и Луис Энрике»

Алексей Смертин сказал, что никто из футболистов не пробежал марафон быстрее его.

«В коронавирус я переехал в загородный дом. Это упростило тренировки: можешь под крышей на беговой дорожке, можешь в лесу. Заветные 2:48 теперь планировал атаковать в Казани.

В беге есть сложность: ты не знаешь, за сколько точно пробежишь. В каком будешь состоянии, какая погода, какой ветер, как организм отреагирует. Понятно, есть примерные рамки, но пять минут плюс-минус – нормальная погрешность.

К Казани был готов как никогда. Здорово чувствовал нужный темп и понимал, что он по силам. У меня был пейсмейкер (помощник выше уровнем, помогает держать нужный темп на дистанции – Спортс’’), который вел меня до 32-го километра. Дальше у него случился спазм в мышцах – до финиша бежал один.

К счастью, было понимание, что выбегаю. Не скажу, что прямо легко далось, но задел был, а состояние позволяло работать. Это невероятное ощущение, когда чувствуешь, что готовности хватает для достижения давней и заветной цели. Настоящая эйфория.

На финише осознал, что реализовал все цели. Шесть мэйджоров есть, из трех часов выбежал, каждый километр из четырех минут тоже сделал. Никто из футболистов не бежал марафон быстрее меня. Нас вообще всего четверо, кто смог выбежать из трех часов: Рауль , Роббен и Луис Энрике », – рассказал бывший игрок сборной России в интервью Спортсу’’.

«Почему бы не пробежать всю Россию с запада на восток?» Лекция Смертина — как и зачем жить марафонами