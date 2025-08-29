  • Спортс
  • Луис Энрике: «Не очень рад матчу против «Барселоны». Это клуб, который помог мне больше всего»
11

Луис Энрике: «Не очень рад матчу против «Барселоны». Это клуб, который помог мне больше всего»

Луис Энрике не очень хотел играть против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Чувства и положительные, и отрицательные. Приятно вновь сыграть в Барселоне, ведь это мой дом, и здорово сыграть против этой команды, потому что она любит показывать хороший футбол, атакует.

В то же время, если говорить искренне, этот клуб помог мне больше всего, поэтому я не очень рад тому, что придется играть против него. Сложно осмыслить эти чувства», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
