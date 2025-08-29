«Шахтер» продает Судакова «Бенфике» за рекордные для нее 27+5 млн евро и 25% при перепродаже
Георгий Судаков продолжит карьеру в чемпионате Португалии.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник «Шахтера» переходит в «Бенфику».
Украинский клуб получит 27 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Лиссабонцы в случае перепродажи футболиста переведут «Шахтеру» 25% от суммы.
Сообщалось, что для «Бенфики» этот трансфер станет рекордным.
В минувшем чемпионате Украины Судаков провел 25 матчей, отметившись 13 голами и 4 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
