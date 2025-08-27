  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бенфика» предложила 25-27 млн евро за Судакова. «Шахтер» запросил 30 млн евро за хавбека
8

«Бенфика» предложила 25-27 млн евро за Судакова. «Шахтер» запросил 30 млн евро за хавбека

«Бенфика» сделала первое предложение по Георгию Судакову.

Португальский клуб предложил «Шахтеру» около 25-27 млн евро за полузащитника, сообщает Maisfutebol.

Украинский клуб начал переговоры, запросив около 30 млн евро за игрока, но португальцы пытаются снизить сумму сделки.

Судаков считается приоритетной целью для усиления атакующей полузащиты «орлов».

22-летний Судаков – воспитанник донецкого «Шахтера», где он дебютировал на профессиональном уровне в 2020 году. На его счету также 29 матчей за сборную Украины.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги4812 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Maisfutebol
logoЧемпионат Украины по футболу
logoШахтер
logoвысшая лига Португалия
возможные трансферы
logoБенфика
logoГеоргий Судаков
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Судаков интересен «Бенфике», «Шахтер» хочет 30 млн евро за хавбека
726 августа, 08:19
Главные новости
Тренер «Гримсби»: «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Они на правильном пути – это видно»
25 минут назад
Вратарь «Гримсби» Пим о победе: «Разозлен, ведь я болею за «МЮ». Но именно ради этого и играешь в футбол – просто блестяще»
117 минут назад
«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»
329 минут назад
Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси играет с «Орландо Сити»
1сегодня, 00:30Live
Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»
101вчера, 22:14
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
10вчера, 21:54
У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
39вчера, 21:41
«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
59вчера, 21:31
Пас Агуэро на 93:20 – кто отдал? Ответ – внутри игры
вчера, 21:30Тесты и игры
«МЮ» и «Гримсби» нанесли по 13 ударов в серии пенальти. Вратарь хозяев Пим реализовал 11-метровый и отбил удар Куньи, Мбемо попал в перекладину, Онана парировал удар Одуора
14вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
3сегодня, 00:55
«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»
сегодня, 00:45
Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол»
2сегодня, 00:15
Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»
7вчера, 22:07
Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»
6вчера, 22:02
Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу – не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»
1вчера, 21:46
«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)
4вчера, 21:46
Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину
19вчера, 21:12
Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
9вчера, 21:04
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
5вчера, 21:03