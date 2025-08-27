«Бенфика» предложила 25-27 млн евро за Судакова. «Шахтер» запросил 30 млн евро за хавбека
«Бенфика» сделала первое предложение по Георгию Судакову.
Португальский клуб предложил «Шахтеру» около 25-27 млн евро за полузащитника, сообщает Maisfutebol.
Украинский клуб начал переговоры, запросив около 30 млн евро за игрока, но португальцы пытаются снизить сумму сделки.
Судаков считается приоритетной целью для усиления атакующей полузащиты «орлов».
22-летний Судаков – воспитанник донецкого «Шахтера», где он дебютировал на профессиональном уровне в 2020 году. На его счету также 29 матчей за сборную Украины.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Maisfutebol
