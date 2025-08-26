Судаков интересен «Бенфике», «Шахтер» хочет 30 млн евро за хавбека
Георгий Судаков интересен «Бенфике».
Португальский клуб рассматривает подписание 22-летнего полузащитника, сообщает A Bola.
«Шахтер» готов вести переговоры по Судакову и хочет 30 миллионов евро за футболиста.
Отмечается, что запрашиваемая сумма слишком высока для «Бенфики» и сделка представляется крайне маловероятной. Возможно, клубы смогут договорится, используя формулу как при трансфере Анатолия Трубина: «Бенфика» заплатила 10 миллионов евро, а «Шахтер» сохранил право на 40 процентов от возможной будущей перепродажи вратаря.
