«Бенфика» купит Судакова у «Шахтера» за рекордные для клуба 30 млн евро
Георгий Судаков перейдет в «Бенфику» из «Шахтера».
Клубы близки к оформлению трансфера 22-летнего полузащитника за 30 миллионов евро, сообщает Record. «Горняки» также получат процент от суммы перепродажи игрока.
Это приобретение станет рекордным в истории «орлов». Сейчас самым дорогим игроком в истории «Бенфики» является Оркун Кекчю, за которого заплатили 25+4,7 млн евро.
В прошлом сезоне чемпионата Украины Судаков провел 25 матчей, отличившись 13 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости