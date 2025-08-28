12

«Бенфика» купит Судакова у «Шахтера» за рекордные для клуба 30 млн евро

Георгий Судаков перейдет в «Бенфику» из «Шахтера».

Клубы близки к оформлению трансфера 22-летнего полузащитника за 30 миллионов евро, сообщает Record. «Горняки» также получат процент от суммы перепродажи игрока. 

Это приобретение станет рекордным в истории «орлов». Сейчас самым дорогим игроком в истории «Бенфики» является Оркун Кекчю, за которого заплатили 25+4,7 млн евро. 

В прошлом сезоне чемпионата Украины Судаков провел 25 матчей, отличившись 13 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
