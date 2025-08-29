ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
ЦСКА объявил об уходе Владислава Яковлева.
23-летний нападающий перешел в ульяновскую «Волгу», сообщает пресс-служба армейцев.
Яковлев – воспитанник ЦСКА. За основной состав он сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три голевые передачи.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости