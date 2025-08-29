ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб

ЦСКА объявил об уходе Владислава Яковлева.

23-летний нападающий перешел в ульяновскую «Волгу », сообщает пресс-служба армейцев.

Яковлев – воспитанник ЦСКА . За основной состав он сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три голевые передачи.