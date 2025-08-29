  • Спортс
  • ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб
24

ЦСКА объявил о переходе Яковлева в «Волгу». Форвард забил один гол в 36 матчах за клуб

ЦСКА объявил об уходе Владислава Яковлева.

23-летний нападающий перешел в ульяновскую «Волгу», сообщает пресс-служба армейцев. 

Яковлев – воспитанник ЦСКА. За основной состав он сыграл 36 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три голевые передачи. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoЦСКА
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
трансферы
logoВолга Ульяновск
logoВладислав Яковлев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
