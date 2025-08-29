Клубы МЛС потратили на трансферы около 336 млн долларов в 2025 году. Это новый рекорд и плюс 78% к результату прошлого года (ESPN)

Клубы МЛС потратили на трансферы около 336 млн долларов в 2025 году.

Главная лига США установила новый рекорд по количеству потраченных клубами денег на трансферы в текущем году.

В календарном 2024 году клубы МЛС потратили в общей сложности 188 миллионов долларов. Таким образом, в 2025 году показатель вырос на 78%.

Отмечается, что для прошлого года 336 миллионов стали бы 8-м показателем для всех лиг в мире.

Для этого года итоги в рамках всего мира будут подведены позже, так как в большинстве стран Европы трансферные окна не закроются до 1 сентября, а в мексиканской Liga MX оно будет открыто до 11 сентября.

На данный момент итоговые расходы клубов МЛС за 2025 год (трансферное окно закрылось на прошлой неделе) почти вдвое превышают текущий суммарный показатель клубов мексиканской лиги.

Самым дорогим трансфером в лиге в это межсезонье и за всю историю стал переход полузащитника Сон Хын Мина из «Тоттенхэма » в «Лос-Анджелес » за 26 млн долларов.

Отмечается, что рост расходов также связан с введением внутренних трансферов за деньги. Ранее клубы могли осуществлять обмены игроков без использования денежных активов в сделках.